Snooker players claim final victories

The Horsington and District Snooker League has completed its Finals Fortnight.

Results:

Reg Ives Cup, final - Con Club A 4 Vikings 2; Pete South, final - Con Club A 4 Blankney 0; Maltby Shield final - Vikings 3 Red Triangle 4 (Horsington); Senior Individuals, final - N. Salmon (Con Club A) 3 D. Alford (Bardney YM) 0; Division Two Individuals, final - C. Graby (Con Club B) 0 T. Fussey (Vikings) 3; Ken Hawkins Pairs, final - N. Salmon & S. Burnett (Con Club A) 3 D. Rose & P. Reeves (Blankney) 1; Billiards, final - N. Salmon -65 (Con Club A) 165 v T. Fussey -40 (Vikings) 97; Over 60s, semi-final - C. Daniels (Con Club B) 3 v R. Needham (Horsington) 2.