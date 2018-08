The loft of R.Hayes claimed a one-two when Horncastle Invitation FC competed from Huntingdon.

R. Keyworth claimed third, fourth and fifth spots.

Results: 1 and 2 R. Hayes 1473 and 1455, 3, 4, 5 and 6 R. Keyworth 1428, 1394, 1392 and 1391, 7 M. Mason 1361, 8 R. Quibell 1353, 9 and 10 M. Mason 1352 and 1343, 11 R. Quibell 1248.