BOSTON SATURDAY LEAGUE: Midweek fixtures

Midweek matches

Fixtures for April 24:

Workforce Unlimited Premier Division (KO 6.30pm): Spilsby Town v Benington (P. Hindle), Swineshead Institute v Ruskington Rovers (S. Gillespie).

Workforce Unlimited Division One: Kirton Town v Old Doningtonians (C. Forbes).

Fixtures for April 25:

Workforce Unlimited Premier Division (KO 7.15pm): Slegness Town Reserves v Billinghay Athletic (L. Crawford).

Workforce Unlimited Division Two (KO 6.30pm): Park United v Railway Reserves (N. Andersen).

Fixtures for April 27:

Mason Bros Lincs Junior Cup, final - at Skegness Town (KO 7.30pm): Coningsby v Moulton Harrox (C. Armond, A. Barber, M. Redgrift, C. Reeson).

Kirton Cup, final - at Graves Park (KO 6.15pm): Kirton Town v Pointon (J. Hudson), M. Bruntlett, N. Andersen).